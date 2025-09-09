ASSE : Une première sanction en vue pour Ekwah

Une première décision de la Direction de l’ASSE, concernant la recrue Pierre Ekwah, est tombée. Il devrait rester au placard jusqu’en janvier 2026.

Mercato : Pierre Ekwah au placard jusqu’en janvier ?

L’ASSE a levé l’option d’achat de Pierre Ekwah depuis le 14 août 2025, mais il n’a toujours pas rejoint l’équipe d’Eirik Horneland. Le mercato d’été étant refermé, le 1er septembre, le club espérait le retour du milieu de terrain au Centre Sportif Robert-Herbin, mais il est toujours absent.

Selon les informations de Peuple-Vert, il est loin d’un retour à l’entraînement dans le Forez. De plus, la situation se tend entre la Direction stéphanoise et le clan du joueur prêté chez les Verts la saison dernière.

A en croire les indiscrétions du média spécialisé, Pierre Ekwah est parti pour rester à l’écart du collectif de l’AS Saint-Etienne jusqu’au mercato hivernal en 2026. « La situation n’est pas solutionnée et devrait durer. De quoi imaginer plusieurs mois sans jouer en attendant le mercato d’hiver ? C’est clairement une possibilité », indique la source.

Le Franco-Ghanéen s’expose à des sanctions pécuniaires

Pour mémoire, l’ASSE a levé l’option d’achat du Franco-Ghanéen cet été, en versant 6 millions d’euros à Sunderland AFC, son club d’origine. Cependant, il refuse de jouer en Ligue 2 avec les Verts et a demandé à se faire transférer à nouveau.

Kimer Sports Ventures a écouté les offres sur le marché estival, dont celle de Levante (estimée à 7 millions d’euros), mais le groupe canadien n’a pas trouvé son compte. Pierre Ekwah est ainsi resté à Saint-Etienne à la fermeture du mercato d’été. S’il reste encore quatre mois supplémentaires sans jouer, le joueur de 23 ans va subir des sanctions pécuniaires.