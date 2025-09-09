ASSE : Socios Verts, une légende de Saint-Etienne contribue

L’entrée des supporters de l’ASSE au capital du club est imminente. Julien Béal, vice-président des Socios Verts, a confirmé la tendance, ainsi que l’implication d’une légende du club.

ASSE : L’entrée des Socios Verts au capital est imminente

A la suite de Jérémy Chatonnier, président de Socios Verts, Julien Béal, vice-président, a confirmé l’imminence de l’entrée de l’Association au capital de l’ASSE. Cela devrait se faire cette semaine selon ses confidences à l’AFP.

Le groupe de supporters a réuni les 120 000 euros nécessaires pour le rachat de 0,1 % du club stéphanois. Grâce cette la somme réunie, les Socios Verts vont acquérir 13 500 parts sociales de la SASP AS Saint-Etienne Loire, des mains de Vincent Tong-Cong, ancien directeur général.

En effet, la direction de l’AS Saint-Etienne a donné son accord pour que ces actions soient récupérées par le groupe de supporters du club. Ainsi, les Socios Verts prendront part à l’Assemblée générale des actionnaires, mais ils n’auront aucun siège au Conseil d’administration du club, détenu par Kilmer Sports Ventures, groupe canadien présidé par Ivan Gazidis.

La légende Michel Platini parmi les donateurs

Des anciennes gloires de l’ASSE ont participé à la levée des fonds. Outre Jean-Michel Larqué et Lubomir Moravcik, dont les noms avaient été dévoilés, la légende Michel Platini a aussi contribué parmi les quelque 4 200 supporters donateurs.

Bien que le seuil symbolique de 120 000 euros ait été déjà atteint, la levée de fonds se poursuit jusqu’à vendredi selon Julien Béal. La participation pour les particuliers est de 19,33 euros et celle des entreprises est fixée à 420 euros. Pour rappel, l’association Socios Verts a été créée en 2021.