Mercato OM : Grosse annonce pour Aymeric Laporte !

Longtemps annoncé à l’OM, l’avenir d’Aymeric Laporte vient de connaître un nouveau rebondissement. Un temps aussi espéré à Bilbao, le défenseur espagnol est désormais annoncé avec insistance du côté de la Turquie.

Mercato OM : Laporte, un retour en Europe contrarié

Aymeric Laporte pensait avoir enfin retrouvé son « chez lui » en Espagne. L’ancien défenseur de Manchester City, aujourd’hui à Al-Nassr, avait scellé un accord avec l’Athletic Bilbao. Mais l’histoire a tourné court : des documents envoyés hors délai sur la plateforme TMS de la FIFA ont ruiné ses espoirs. Malgré les recours de la RFEF et la piste d’un arbitrage auprès du TAS, la FIFA a tranché sèchement : pas de retour à Bilbao.

À 31 ans, Laporte, dont le talent n’est plus à démontrer, se retrouve coincé entre un club saoudien où il ne s’épanouit pas totalement et une Europe qui tarde à lui rouvrir les bras. Mais le marché a parfois plus d’un tour dans son sac.

Besiktas, l’opportunité inespérée

Selon AS, Besiktas est prêt à tendre une main salvatrice au champion d’Europe 2021. Les Stambouliotes ont jusqu’au 12 septembre pour recruter et n’ont pas hésité à foncer sur l’aubaine. Un prêt gratuit avec option d’achat fixée à 15 M€ est déjà sur la table, assorti d’une prise en charge de la moitié du salaire pharaonique du joueur.

Pour Laporte, c’est peut-être la dernière chance de relancer sa carrière au haut niveau. Istanbul n’est pas Bilbao, certes, mais l’ancien Citizen y retrouverait l’intensité des grandes compétitions européennes et un public passionné.