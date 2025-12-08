Mercato : Le PSG tranche pour l’avenir de Safonov face à la polémique

Le PSG a enfin clarifié sa position concernant Matvey Safonov, au cœur d’une polémique persistante depuis plusieurs semaines. Malgré les rumeurs enflées, le gardien russe restera bien à Paris cet hiver.

Mercato PSG : Safonov, le suspense enfin levé

Arrivé l’été dernier dans une relative tempête médiatique, Matvey Safonov a pourtant trouvé son équilibre au PSG. Le portier russe s’est parfaitement intégré au vestiaire, où son sérieux et son adaptation rapide, notamment en français, ont surpris agréablement. Loin du bruit extérieur, il s’est fondu dans le projet parisien sans faire de vagues. En interne, son professionnalisme est unanimement salué.

Selon L’Équipe, jamais l’idée d’un départ n’a été abordée lors de la réunion entre son agent et Luis Campos il y a un mois à Poissy. Une source résume d’ailleurs sèchement : « On l’a signé pour cinq ans. » Une manière élégante d’éteindre les spéculations. Le paradoxe demeure : Safonov ne joue presque pas, avec seulement une apparition cette saison. Une situation frustrante, mais que le club estime provisoire.

Paris veut s’inscrire dans le long terme avec lui, convaincu de son potentiel. Reste la polémique autour de sa relation avec l’Ukrainien Illia Zabarnyi, scrutée à l’excès. Au sein du vestiaire, on assure pourtant que les deux hommes cohabitent sans tension. Safonov, lui, avance, concentré sur son travail, déterminé à prouver qu’il n’est pas venu à Paris pour être simple figurant.

