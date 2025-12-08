OM : Un retour et trois forfaits confirmés avant l’Union Saint-Gilloise

Le tacticien de l’OM, Roberto De Zerbi enregistre un retour et plusieurs forfaits avant le choc face à l’Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions.

OM : Pluie de forfaits avant l’Union Saint-Gilloise

L’OM va affronter l’Union Saint-Gilloise ce mardi en Ligue des Champions. Avant cette affiche, une bonne nouvelle tombe pour les Marseillais, et surtout pour Roberto De Zerbi. Pierre-Emile Höjbjerg devrait retrouver le groupe. Le milieu de terrain avait manqué la rencontre contre le LOSC pour la 15e journée de Ligue 1 à cause de la grippe. Les Olympiens se sont inclinés (1-0).

Le coach marseillais récupère son patron du milieu au bon moment. Les Marseillais, rentrés du Nord après la défaite, ont repris les séances d’entraînement et se préparent pour défier les Belges. Un choc important entre les deux formations. Les deux équipes affichent 6 points, et cherchent à remporter la victoire. Les hommes de Roberto de Zerbi devront gagner ce match pour espérer disputer les barrages.

Mais trois autres cadres marseillais vont manquer cette affiche. Hamed Junior Traoré, Facundo Medina et Amine Gouiri sont absents. Ils sont encore coincés à l’infirmerie à cause des pépins physiques. Roberto De Zerbi devra donc composer sans eux pour cette affiche contre les Belges.

