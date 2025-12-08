Mercato FC Nantes : Le FCN boucle l’arrivée d’un renfort majeur

Le FC Nantes tient enfin son nouveau latéral gauche. Les Canaris enrôlent Deiver Machado, en quête de temps de jeu avant la Coupe du monde, et réalisent un joli coup à moindre coût.

Mercato FC Nantes : Machado, un pari maîtrisé pour le FCN

Le FC Nantes frappe juste et vite. En recrutant Deiver Machado pour 300 000 €, plus un éventuel bonus en cas de maintien, le club réalise l’un des mouvements les plus malins de ce mercato. Le Colombien, encore lié au RC Lens jusqu’en 2026, n’entrait plus totalement dans les plans artésiens, mais restait un joueur d’expérience, capable de répéter les efforts et de stabiliser un couloir en souffrance.

C’est Pierre Sage, en conférence de presse, qui a levé le voile : Machado prend la direction de la Beaujoire pour maximiser ses chances d’être du voyage au Mondial 2026. Ambition personnelle, opportunité sportive : le mariage semblait écrit. Nantes, qui manquait de profondeur défensive, voit arriver un joueur affûté, discipliné et rompu aux joutes de la Ligue 1.

Les adieux déchirants d’un Lensois adopté

S’il part pour relancer sa carrière, Machado quitte aussi une maison. Sur ses réseaux sociaux, le latéral a livré un message d’une rare sincérité, saluant un club qui lui a “offert bien plus que quatre années de football”. Dans un texte vibrant, il évoque ses 117 matchs, sa progression humaine, et surtout cette ambiance nordiste qui “donne envie de rester encore un peu”.

Le RC Lens perd un soldat, le FC Nantes gagne un homme. Un joueur qui connaît la valeur d’un vestiaire, l’importance d’un public, et qui arrive avec un cœur encore rouge et or mais prêt à se fondre dans le jaune et vert. Pour le FCN, c’est plus qu’un transfert : c’est l’arrivée d’une âme supplémentaire dans la bataille pour le maintien.

