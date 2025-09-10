OM : Clap de fin pour le mercato !

Il n’y aura plus de nouvelles recrues à Marseille cet été. Le mercato estival de l’OM est terminé.

Mercato OM : Pas d’autres recrues cet été !

Le rideau est tombé. Le marché estival s’est clos en France, mais l’OM gardait une dernière carte : recruter un joueur libre. Une possibilité déjà exploitée l’an dernier, avec Adrien Rabiot arrivé en septembre. Cette fois, le scénario semble différent. Medhi Benatia, patron du recrutement, n’ouvrira pas de nouveau dossier.

Lire aussi : Mercato OM : Grosse surprise ! Le « nouveau Beckenbauer » débarque

À voir

Mercato : le Barça prépare un joli coup à l’AS Monaco !

Des noms ont pourtant circulé. Hakim Ziyech, libéré de Galatasaray, figurait parmi les profils étudiés. Joshua Guilavogui, solide milieu défensif, était aussi dans la liste. Mais ces pistes se sont éteintes. Aucune discussion n’a été engagée, aucun accord n’est envisagé. Autrement dit, pas de renfort supplémentaire pour l’effectif phocéen.

Lire aussi : OM : Le retour cauchemardesque de Rabiot à Paris

Roberto De Zerbi devra donc avancer avec le groupe actuel. Pas de surprise de dernière minute. La direction assume ce choix. Pour elle, l’effectif bâti cet été est déjà armé pour la saison. Ligue 1, Ligue des Champions : le calendrier sera dense, mais l’OM veut compter sur la stabilité. Après un mercato XXL, la page est tournée. Place désormais aux compétitions, où les Marseillais devront confirmer sur le terrain que leurs recrues estivales suffisent. Le temps des rumeurs s’achève, celui des résultats commence.

À voir

Stade Rennais : 100 M€, Rennes réalise un mercato en or !