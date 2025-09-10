OM : Le retour cauchemardesque de Rabiot à Paris

Adrien Rabiot a vécu une soirée de cauchemar à Paris, hué par tout le Parc des Princes lors de son entrée en jeu contre l’Islande. L’ancien joueur du PSG et de l’OM a cristallisé les rancunes d’un public qui ne lui a rien pardonné.

OM : Un accueil glacial pour Adrien Rabiot au Parc avec les Bleus

Il fallait du courage pour fouler la pelouse du Parc des Princes mardi soir. Adrien Rabiot, rappelé à la rescousse après le carton rouge d’Aurélien Tchouaméni, n’a pas été accueilli en héros par ses anciens supporters. Dès l’annonce de son nom lors de la composition des équipes, les sifflets ont fusé, lourds de rancune. À chaque prise de balle, les huées redoublaient, comme pour rappeler à l’international tricolore qu’il n’est plus chez lui à Paris.

Lire aussi : Mercato OM : Adrien Rabiot, l’inquiétude se répend !

Le milieu de terrain du Milan AC, exilé après un passage houleux à l’OM, n’a pas flanché. Il a même arraché quelques applaudissements grâce à un tacle salvateur dans les ultimes minutes. Mais le malaise restait palpable : Rabiot, sous le maillot bleu, s’est retrouvé pris en étau entre son passé parisien et marseillais, symbole vivant d’une fracture que le football français n’a pas digérée.

Deschamps au front pour défendre son joueur

Face à ce traitement, Didier Deschamps n’a pas mâché ses mots. « C’est inacceptable », a lâché le sélectionneur au micro de TF1. « C’est un joueur de l’équipe de France, il porte ce maillot. Aucun joueur ne devrait subir ça. C’est l’équipe de France, il est français, comme tous les joueurs. » En conférence de presse, il a enfoncé le clou : « Ça ne doit pas arriver, c’est inadmissible. »

À voir

PSG : Barcola envoie un message clair à ses dirigeants !

Lire aussi : INFO Mercato : Un plan secret de l’OM pour Rabiot mis à nu !

Si Rabiot a l’habitude des tempêtes médiatiques, cet épisode rappelle combien son nom reste inflammable. Entre altercations en Ligue 1, transfert express au Milan AC et retrouvailles programmées avec Jonathan Rowe en Serie A, le milieu de terrain n’a pas fini de faire parler. Mais mardi soir, dans son ancien jardin, il n’a récolté que des épines.