Mercato Stade Rennais : Trois offres XXL tombent pour Jérémy Jacquet

Trois prétendants se positionnent pour recruter la pépite du Stade Rennais, Jérémy Jacquet lors du prochain mercato hivernal.

Mercato Stade Rennais : Direction l’Espagne pour Jérémy Jacquet ?

Ça se bouscule pour l’avenir de Jérémy Jacquet au Stade Rennais en vue du prochain mercato hivernal. Révélation de la saison en Bretagne, le natif de Bondy s’est imposé vite. L’arrière-garde rennaise s’est structurée autour de lui. L’Europe craque pour la pépite après ses solides performances.

Le PSG, d’abord, semblait en pole pour s’offrir le jeune crack rennais. Selon PSG Inside Actus, le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos a placé Jacquet tout en haut de sa short-list pour 2026. Mais la concurrence est très rude sur ce dossier. Liverpool tombe sous le charme de Jérémy Jacquet. Les Reds cherchent le successeur de l’international tricolore, Ibrahima Konaté qui est en fin de contrat en juin prochain. Les Anglais sont prêts à casser leur tirelire pour convaincre les pensionnaires du Roazhon Park, selon Sky Sport.

Et puis le Real Madrid débarque. Les Merengue galèrent en défense depuis quelques semaines à cause des blessures et suspensions. Selon Matteo Moretto (Relevo), les émissaires madrilènes ont multiplié les déplacements pour observer Jacquet. Le Stade Rennais, de son côté, fixe le tarif de sa pépite entre 30 et 40 millions d’euros, d’après Caught Offside.

