Mercato OM : Accord conclu pour Sadiki ?

La direction de l’OM cible un crack de Premier League pour le prochain mercato hivernal. Noah Sadiki est la cible prioritaire des marseillais.

Mercato OM : Noah Sadiki attendu à Marseille cet hiver ?

À l’approche du mercato hivernal, l’OM regarde vers l’Angleterre pour se renforcer. Les dirigeants phocéens craquent pour un jeune talent congolais qui évolue en Premier League. Il s’agit de Noah Sadiki. Le milieu congolais, sous contrat avec Sunderland, répond aux critères marseillais. À 20 ans, il s’est imposé comme un pilier du projet des Black Cats.

Sadiki progresse vite, enchaîne les solides performances et attire les regards. Plusieurs clubs européens surveillent son évolution. Manchester United, Chelsea, Tottenham et le RB Leipzig. Une concurrence dense, qui crédibilise le dossier autant qu’elle le complique. Selon Transferfeed, l’OM surveille de près l’ancien de l’Union Saint-Gilloise, désormais convoité à l’échelle européenne.

Sunderland est ouvert aux négociations en cas d’offre alléchante. Les Anglais demandent 25 millions d’euros pour Noah Sadiki. De son côté, le meneur de jeu congolais ne force rien. Arrivé l’été dernier, épanoui en Angleterre, il ne réclame pas un départ immédiat. Cette sérénité renforce la position de Sunderland dans les discussions et oblige l’OM à sortir le chéquier pour réussir ce coup.

