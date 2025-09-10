Mercato OM : Grosse surprise ! Le « nouveau Beckenbauer » débarque

Le mercato de l’OM s’est terminé sur un coup d’éclat inattendu. Le club phocéen a réussi le pari d’attirer Benjamin Pavard en prêt avec option d’achat. Un renfort qui enflamme déjà les supporters, tant l’ancien Lillois est comparé à une légende du football allemand.

Mercato OM : Pavard comparé à Beckenbauer

Le « nouveau Beckenbauer » signe à l’OM, c’est une surprise ! Derrière cette formule presque irréelle, une comparaison lourde de sens. Jean-Michel Vandamme, ancien directeur du centre de formation du LOSC, n’a pas hésité à placer Benjamin Pavard dans la lignée du « Kaiser ».

« J’étais convaincu qu’il deviendrait un top défenseur central. Il était élégant et classe, fort dans la relance et les sorties de balle, doté d’une intelligence au-dessus de la moyenne. Le Beckenbauer de la défense. Il est né avec cette aisance », a-t-il confié dans La Provence.

Pour Vandamme, ce transfert à Marseille s’inscrit dans une continuité logique. Stuttgart, puis le Bayern Munich, ont façonné le champion du monde 2018, mais c’est à Marseille qu’il pourrait écrire une nouvelle page flamboyante de sa carrière. Le public du Vélodrome, toujours exigeant, attend déjà de voir si cette étiquette prestigieuse sera confirmée sur la pelouse.

« Le Beckenbauer de la défense » au Vélodrome

Vandamme ne cache pas son enthousiasme : « Il n’y a aucun challenge qu’il pense ne pas pouvoir relever. Il faut être costaud pour jouer à l’OM et Benjamin est armé psychologiquement pour ça. Il s’engage à fond, ne triche pas. Je n’ai pas de doute sur sa réussite. » Des mots forts, qui résonnent comme une déclaration de foi.

À Marseille, Pavard aura la lourde tâche de stabiliser une défense parfois fébrile et de redonner au collectif phocéen une assise digne de ses ambitions. Avec son expérience internationale et son mental de fer, Marseille croit tenir son roc. Reste à savoir si le « nouveau Beckenbauer » saura faire vibrer le Vélodrome comme le Kaiser en son temps.