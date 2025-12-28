Mercato OM : Marseille perd gros, une priorité s’envole !

L’OM voit l’un de ses dossiers phares du mercato s’échapper. Souffian El Karouani, latéral gauche très courtisé, se rapproche dangereusement de la Turquie.

Mercato OM : Marseille en quête d’un latéral gauche

Depuis plusieurs semaines, Pablo Longoria et Mehdi Benatia planchent sur le recrutement d’un latéral gauche pour renforcer une équipe ambitieuse en Ligue 1. Souffian El Karouani, l’international marocain d’Utrecht, figurait en tête de liste. Avec 15 passes décisives déjà cette saison, le joueur de 25 ans s’est imposé comme l’un des éléments les plus en vue à son poste.

Mais le timing est crucial. L’OM doit agir vite pour convaincre le joueur avant qu’il ne s’engage ailleurs. Pour l’instant, le club phocéen reste en lice pour le podium, mais la fenêtre hivernale du mercato pourrait bien bouleverser ses plans.

Fenerbahçe, un concurrent inattendu

Les bonnes performances d’El Karouani n’ont pas laissé Marseille tranquille. Selon Pedro Almeida, le latéral serait désormais proche d’un accord avec le Fenerbahçe, tandis que le FC Porto reste également à l’affût. La Turquie pourrait donc priver l’OM d’un renfort clé, obligeant Longoria à revoir ses priorités.

Cette situation illustre les difficultés d’un mercato hivernal où chaque décision se joue à vitesse grand V. Le club phocéen devra dénicher une alternative de qualité pour ne pas laisser filer ses ambitions.

Une seconde partie de saison à construire

Malgré ce coup dur, l’OM reste bien placé en Ligue 1, à seulement cinq points du RC Lens et quatre du PSG. Roberto De Zerbi peut encore rêver de podium et d’Europe. Mais il faudra agir intelligemment sur le marché pour compenser la perte d’El Karouani et maintenir la dynamique positive du club. Le mercato hivernal promet d’être chaud pour Marseille, et la patience des supporters pourrait être mise à rude épreuve.

