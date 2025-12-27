FLASH Mercato: L’ASSE tient son premier gros coup de l’hiver

Sérieusement concurrencée dans la course à la remontée immédiate en Ligue 1, l’ASSE s’apprête à vivre un hiver agité. Les Verts veulent profiter du mercato de janvier pour renforcer le groupe d’Eirik Horneland avec une recrue taillée pour eux.

Mercato : L’ASSE flashe sur un profil en Ligue 2

Lors du coup d’envoi de la saison 2025-2026 de Ligue 2, un club faisait l’unanimité pour afficher l’étiquette d’immense favori : l’AS Saint-Étienne. La formation stéphanoise en qualité de récent relégué de Ligue 1, est parvenue à conserver ses deux meilleures armes offensives, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Hélas, à l’issue de la phase aller, l’ASSE peine à assommer la concurrence.

Pire, le club ligérien accuse un retard de cinq points sur le leader, l’ES Troyes AC. Et deux sur le Red Star, pour occuper la troisième place du classement. Une place qui serait insuffisante au printemps prochain pour espérer une remontée directe au sein de l’élite du football français. De quoi accélérer l’arrivée de l’un des meilleurs joueurs de cette Ligue 2 ?

Enzo Bardeli à Saint-Étienne en janvier ?

Ancien coach de l’ASSE, Laurent Battles a expliqué à EVECT le profil qui manquait au collectif d’Eirik Horneland pour passer un cap et espérer une montée directe en Ligue 1 l’été prochain.

« Il leur faudrait aussi peut-être quelqu’un capable de faire plus de différences au milieu de terrain parce qu’aujourd’hui, le seul qui marque des buts au milieu quasiment, c’est Flo’ (Tardieu, NDLR), sur coups de pied arrêtés essentiellement. Par exemple, aujourd’hui, ce que fait Bardeli à Dunkerque, c’est exactement ce qu’il manque. Quelqu’un qui sait finir les actions au milieu », a confié Battles.

Pour rappel, Enzo Bardeli, formé au LOSC, recruté gratuitement par l’ULSD, sera virtuellement libre en juin prochain. L’ASSE serait prête à offrir 5 millions d’euros en janvier, soit l’actuelle valeur marchande du joueur de 24 ans, pour boucler un transfert. Une proposition qui ne se refuse pas ? En tout cas, le milieu de terrain de poche ferait le plus grand bien aux Verts.

