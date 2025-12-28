ASSE : Cette statistique qui révèle un vrai malaise !

Gautier Larsonneur traverse une saison bien plus tourmentée à l’ASSE. Un chiffre froid, presque cruel, vient aujourd’hui mettre en lumière un malaise plus profond à l’AS Saint-Étienne. Derrière une place honorable au classement, les Verts cachent une fragilité défensive inquiétante, dont leur capitaine est devenu malgré lui le symbole.

ASSE : Une défense stéphanoise sous tension permanente

Troisième à mi-parcours, l’ASSE pourrait afficher un visage rassurant. Pourtant, les chiffres racontent une autre histoire. En 17 journées, les Verts ont déjà concédé 25 buts, soit l’une des défenses les plus perméables de Ligue 2. Trop pour un candidat affiché à la montée.

Ce déséquilibre n’est pas seulement collectif. Il traduit un manque de maîtrise, une fébrilité persistante dans les moments clés. À Geoffroy-Guichard comme à l’extérieur, la défense recule, doute, subit. Et lorsque le rideau se froisse, le gardien devient la dernière ligne… souvent exposée.

Larsonneur, du mur infranchissable au symbole du malaise

Capitaine exemplaire et artisan majeur de la montée, Gautier Larsonneur vivait encore sur un nuage il y a quelques mois. Avec 81,8 % d’arrêts la saison passée, il incarnait la solidité retrouvée de l’ASSE. Aujourd’hui, la chute est brutale. À la mi-saison, le portier stéphanois affiche un inquiétant 62,1 % d’arrêts, le plaçant au 17ᵉ rang sur 18 en Ligue 2.

Un chiffre qui pique, surtout comparé aux références du championnat, de Gaëtan Poussin à Mamadou Diop. Sans être seul responsable, Larsonneur paie cash les errements devant lui. À Saint-Étienne, quand le capitaine vacille, c’est tout un collectif qui tremble.

