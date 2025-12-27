Mercato PSG: Surprise ! Vitinha fait un appel du pied à City

Même s’il est épanoui sous les ordres de Luis Enrique au PSG, Vitinha se verrait bien un jouer entraîné par Pep Guardiola, l’actuel manager de Manager. Explications.

Mercato PSG : Vitinha veut être entraîné par Pep Guardiola

Auréolé de sa 3e place au classement du Ballon d’Or 2025 et de six titres avec le PSG cette année, Vitinha a été sacré « Personnalité de l’année 2025 » au Portugal. En marge de cette récompense, le milieu de terrain parisien a accordé une interview à A Bola.

Lors de cet entretien, Vitinha s’est prêté à une confidence sur l’entraîneur avec qui il aimerait travailler. S’il a confié être épanoui sous Luis Enrique, l’ancien joueur du FC Porto a tout de même un regard sur un autre entraîneur : Pep Guardiola, le coach de Manchester City. « Je suis très heureux là où je suis, j’adore être là où je suis et j’adore m’entraîner avec l’effectif du PSG et avec Luis Enrique », déclare-t-il.

Avant d’ajouter lorsqu’on lui a demandé de donner le nom d’un technicien qu’il admire : « un autre coach ? Pour être cohérent, je dirais Guardiola. Je pense que son style de jeu est très similaire à celui de Luis Enrique, dans la même philosophie, et au mien. Je serais donc très curieux de savoir ce que ça fait d’être entraîné par lui. » Pour autant, l’international portugais n’a aucune envie de changer d’air de si tôt.

Vitinha souhaite reste au PSG !

Arrivé à l’été 2022 pour 41,50, Vitinha est aujourd’hui une référence à son poste dans le monde. Associé à plusieurs grands clubs européens, notamment le Real Madrid et Manchester City, le milieu de terrain de 25 ans assure se sentir bien à Paris et qu’il n’envisage pas un départ l’été prochain.

« Je suis très heureux où je suis, j’adore être là où je suis et j’adore m’entraîner avec l’effectif du PSG et avec Luis Enrique ! », a assuré Vitinha, qui pense que le Paris SG est la meilleure équipe du moment.

« Le PSG, la meilleure équipe ? Je le pense. Nous réalisons cette interview en fin d’année, avec le recul. On peut affirmer sans hésiter que le PSG est l’équipe du moment, l’équipe de l’année. Mais il faut toujours le prouver ! Ce mois-ci, nous devions le prouver en décembre. Si nous n’avions pas remporté la Coupe intercontinentale, la situation serait bien différente », a expliqué le numéro 17 du Paris Saint-Germain.

