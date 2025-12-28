Mercato PSG : Vitinha au Real Madrid ? La grosse annonce

Courtisé par les plus grands d’Europe, Vitinha voit son nom circuler avec insistance du côté du Real Madrid. Mais derrière la rumeur flatteuse se cache une réalité bien plus complexe pour le Real… et très rassurante pour le PSG.

Vitinha, devenu le métronome indispensable du PSG

Il y a des trajectoires qui épousent le temps long. Arrivé à Paris en 2022, Vitinha a d’abord avancé à pas feutrés, presque à contre-courant d’un vestiaire saturé de stars. À l’ombre de Messi, Neymar ou Mbappé, le Portugais cherchait sa place, sans jamais renier son football.

Trois saisons plus tard, le décor a changé. Sous les ordres de Luis Enrique, Vitinha s’est imposé comme le cerveau du jeu parisien. Toujours juste, rarement spectaculaire mais constamment influent, il incarne cette nouvelle identité du PSG : collective, exigeante, méthodique. Le Parc l’a adopté, le staff l’a sacralisé.

Le Real Madrid à l’affût, mais lucide

Cette montée en puissance n’a pas échappé à l’œil aiguisé du Real Madrid. Selon Cadena Ser, la Maison Blanche aurait inscrit le Portugais sur sa short-list estivale. Logique : le profil plaît à Madrid, où l’on chérit les milieux capables d’organiser, temporiser et accélérer sans bruit.

Mais l’admiration ne fait pas un transfert. Sous contrat jusqu’en 2029, estimé à près de 110 millions d’euros, le milieu de terrain représente un investissement colossal. Et contrairement au feuilleton Mbappé, Paris n’a aucune intention de céder. À Madrid, on observe, on analyse… sans illusions.

Mercato PSG : Vitinha, un dossier déjà refermé à Paris

Selon le journaliste Jorge Picón, le transfert est jugé « presque impossible » côté espagnol. Le PSG considère Vitinha comme intransférable, pilier d’un projet bâti sur la durée. À moins d’un désir explicite du joueur, scénario hautement improbable, la porte restera fermée.

Dans ce mercato où les rumeurs voyagent plus vite que le ballon, celle-ci a le mérite de rappeler une vérité simple : le PSG sait désormais retenir ses leaders. Et Vitinha, loin des sirènes madrilènes, continue de diriger l’orchestre parisien avec la sérénité des grands. Affaire classée… ou presque.

