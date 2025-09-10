Ballon d’Or : Déclaration fracassante de Kylian Mbappé

À quelques jours de la désignation du Ballon d’Or 2025, Kylian Mbappé a fait une déclaration surprenante. Il ne se voit pas remporter le titre à cette édition.

Kylian Mbappé au sujet du Ballon d’Or : « Je ne peux pas gagner cette année »

Kylian Mbappé, meilleur buteur de tous les championnats la saison dernière, avec 43 inscrits toutes compétitions confondues, est sur la short list des candidats au Ballon d’Or 2025. Il est évidemment parmi nommés comme son ami Achraf Hakimi du PSG, mais les favoris sont Lamine Yamal du FC Barcelone et Ousmane Dembélé du Paris SG.

Lisez aussi : Ballon d’Or 2025 : Le secret qui glace le PSG pour Dembélé

Mais à la grande surprise, l’attaquant du Real Madrid a confié à L’Equipe qu’il ne se voit pas être sacré meilleur joueur de la saison dernière, lors de la cérémonie prévue le 22 septembre 2025.

« Non, moi, je ne peux pas gagner cette année (rires) », a-t-il confié au quotidien sportif. « Je ne peux pas trancher entre deux amis. Ce qui compte, c’est que leurs performances soient reconnues. Et, pour l’un comme pour l’autre, je serais très content dans tous les cas », a-t-il déclaré ensuite.

À voir

PSG : Luis Enrique réserve une surprise au RC Lens !

Lisez aussi : Tension au PSG entre Achraf et Dembélé pour le Ballon d’or

Notons que les votes sont déjà bouclés, mais les résultats sont tenus au grand secret comme l’a assuré Vincent Garcia, directeur de France Football. Le vainqueur et son club ne seront pas informés avant le verdict. Aucune interview ne sera réalisée avec le ‘’Ballon d’Or’’ en amont de la cérémonie. Ni de séance photos anticipée ni de reportage préparé avant de dévoiler le nom du vainqueur.