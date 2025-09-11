OM : De Zerbi prépare une surprise au FC Lorient !

Le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi prépare certains changements pour la rencontre de la 4e journée de Ligue 1 face au FC Lorient.

OM : Roberto De Zerbi prépare une surprise dans les cages

Vendredi, l’OM retrouve la Ligue 1 avec la réception de Lorient. Un match qui intervient juste après la trêve internationale. Les retours des joueurs convoqués en sélection s’échelonnent encore. Et certains cadres ne seront pas prêts. Parmi eux, deux Argentins : Geronimo Rulli et Leonardo Balerdi. Attendus jeudi à la Commanderie, ils reviendront trop tard pour espérer figurer dans le groupe. De Zerbi doit donc réorganiser son plan.

Dans les cages, la décision est presque actée. Jeffrey De Lange devrait démarrer. Le gardien néerlandais, doublure depuis son arrivée, profite d’un contexte particulier. Son nom avait circulé cet été. Plusieurs clubs, en France et à l’étranger, s’étaient manifestés. Pourtant, l’OM a refusé de le libérer.

Ce choix pourrait s’avérer payant. Car vendredi, c’est une chance, une vraie. De Lange n’a pas souvent l’occasion de se montrer. Face à Lorient, il pourra prouver sa valeur et donner raison à son entraîneur. De Zerbi compte sur lui pour assurer la transition, au moins sur ce rendez-vous.