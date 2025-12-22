ASSE : Coupe de France, 3 jeunes joueurs marquent des points

Malgré la défaite de l’ASSE à Nice et l’élimination en coupe de France, Eirik Horneland a apprécié la prestation des jeunes joueurs lancés.

ASSE : Horneland satisfait de Pedro et Eymard contre l’OGC Nice

En l’absence de plusieurs joueurs et cadres de son équipe, l’entraîneur de l’ASSE a fait confiance à quelques jeunes joueurs, côtoyant l’équipe professionnelle, face à l’OGC Nice. Ainsi, Paul Eymard (18 ans) et Kevin Pedro (19 ans) étaient titulaires lors du 32e de finale de la coupe de France, dimanche. Le premier a cédé sa place à un autre jeune joueur de l’Académie stéphanoise, Nadir El Jamali (18 ans), à la 77e minute.

Eirik Horneland et son équipe ont été éliminés par les Niçois (2-1), mais le technicien norvégien s’est dit satisfait de la copie rendue par ces jeunes joueurs. « En tout cas, ce que j’ai vu de Kevin Pedro m’a plu. Il a été très bon, surtout en tenant compte de son expérience à ce niveau. Je suis satisfait de sa prestation », a-t-il apprécié, tout en justifiant la titularisation du jeune défenseur : « Il a montré de très bonnes choses cette semaine à l’entraînement. Il a gagné sa place, tout simplement« .

Aligné aux côtés de Mahmoud Jaber et Florian Tardieu dans l’entrejeu, Paul Eymard a également tiré son épingle du jeu selon le coach de l’AS Saint-Etienne. « Paul a montré son potentiel. Il a débuté un peu timidement, en dessous de ce qu’il peut produire, il était un peu passif au début. Mais au fil du match, il a pris de l’ampleur, il est monté en puissance. Il est devenu plus intéressant par ses courses vers l’avant. Il a bien utilisé son gabarit, ses longues jambes. C’était une belle expérience pour lui », a-t-il noté.

Pour rappel, Paul Eymard et Kevin Pedro ont pris part aux trois matchs de l’ASSE en coupe de France cette saison. Ils ont marqué respectivement 2 buts et 1 but. Quant à El Jamali, il a disputé 2 matchs et a inscrit 2 buts.

