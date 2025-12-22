Mercato FC Nantes : Kita scelle l’avenir d’un indésirable !

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita se penche sur l’avenir d’un indésirable à quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal. Le transfert du joueur se précise.

Mercato FC Nantes : Yassine Benhattab sur le départ cet hiver ?

Yassine Benhattab joue peu au FC Nantes depuis le début de la saison. En manque de minutes avec le FCN, le milieu de terrain de 23 ans pourrait partir cet hiver. Direction la Ligue 2. Guingamp se positionne pour l’accueillir. Meilleur joueur de National la saison passée avec Aubagne, Benhattab peine à s’imposer en équipe première.

Sur les dix dernières journées de Ligue 1, une seule titularisation. Elle remonte au déplacement à Angers, lors du dernier match de Ligue 1 de 2025, sous les ordres d’Ahmed Kantari (4-1). Avant cela, c’était le calvaire quand Luis Castro dirigeait l’équipe. La situation pourrait se compliquer pour Yassine Benhattab avec l’arrivée du milieu offensif, Rémy Cabella. Le deal est presque bouclé.

Pour permettre à Yassine Benhattab de continuer sa progression, la direction du FC Nantes lui cherche une nouvelle destination. Le meneur de jeu français se dirige vers la Ligue 1. Selon Foot Mercato, il est une cible prioritaire d’En Avant de Guingamp. Un prêt est évoqué. Le club breton veut offrir du temps de jeu au milieu nantais. Le sort de Benhattab pourrait être scellé dans les prochaines semaines.

