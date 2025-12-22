Changement à l’OM : De Zerbi assume un grand retour !

Coup de théâtre au sein de l’attaque de l’OM ! Neal Maupay a réintégré le onze de départ marseillais. Roberto De Zerbi s’est exprimé sur ce choix inattendu contre Bourg-en-Bresse en Coupe de France.

OM : De Zerbi réconforte Neal Maupay

Jusqu’ici, le parcours de Neal Maupay sous les ordres de Roberto De Zerbi ressemblait à un long chemin de croix. L’attaquant franco-argentin n’avait disputé que deux petites minutes de jeu avec l’équipe première. C’était lors de la victoire face à l’OGC Nice (5-1) en novembre.

Depuis lors, l’ancien attaquant d’Everton semblait définitivement écarté des plans de son entraîneur. Il devait se contenter de quelques matchs avec la réserve. Ce déclassement suscitait diverses spéculations. Pourtant, là où les observateurs s’attendaient à une titularisation de Robinio Vaz, c’est bien Maupay qui a été lancé d’entrée de jeu.

L’attaquant de 27 ans a titularisé à la surprise générale face à Bourg-en-Bresse (6-0) en Coupe de France. De Zerbi a assumé cette décision avec conviction. L’entraîneur de l’OM ne voit cette titularisation en un simple remplacement numérique. Il a salué le professionnalisme de son joueur, affirmant qu’il méritait sa place grâce à son implication exemplaire aux entraînements.

Une mise en valeur avant l’ouverture du mercato

« Neal Maupay méritait de jouer, il s’est bien entraîné ces dernières semaines », a-t-il expliqué devant la presse. Roberto De Zerbi est même allé jusqu’à utiliser une métaphore paternelle, le comparant à « son propre fils ». Ce discours suscite des interrogations à Marseille.

S’agit-il d’une réintégration durable de Neal Maupay ou d’une simple mise en vitrine avant le mercato hivernal ? Une chose est sûre, l’ancien Niçois a profité de cette occasion pour prouver qu’il n’avait pas encore dit son dernier mot sur la Canebière.

