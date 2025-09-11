OM : Une machine de guerre débarque à Marseille !

Un cadre de l’OM retrouve sa meilleure forme avant le choc en Ligue des Champions face au Real Madrid et le Clasico face au PSG en Ligue 1. Une bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi.

OM : Hojbjerg retrouve son costume de patron au meilleur moment

L’OM respire. Pierre-Emile Hojbjerg, en difficulté depuis quelques semaines, vient de signer un match référence avec le Danemark. Un signal fort, qui redonne espoir à Roberto De Zerbi. Arrivé l’an dernier pour devenir le pilier du milieu marseillais, Hojbjerg avait répondu présent sur sa première saison. Correct, solide, mais sans briller vraiment. Pour cette nouvelle campagne, surtout avec la Ligue des Champions, De Zerbi en attend bien plus.

Le problème est que sur les premières journées de Ligue 1, le Danois a semblé lourd, parfois dépassé. Pas encore à son niveau. La trêve internationale lui a offert une parenthèse idéale pour se relancer. Et le déclic est venu. Capitaine contre la Grèce, Hojbjerg a livré un match taille patron : deux passes décisives, onze ballons récupérés, une présence constante. Une performance qui rappelle quel joueur il peut être, et qui a fait l’unanimité dans la presse danoise. De quoi regonfler sa confiance, juste avant un calendrier explosif.

Car l’OM attaque les sommets : Real Madrid en Ligue des Champions, PSG en Ligue 1. Dans ces chocs, l’expérience et la combativité du Danois sont attendues. De Zerbi le sait : si son milieu transpose en club ce qu’il montre en sélection, Marseille tiendra sa pièce maîtresse. Peut-être même la clé de sa saison.