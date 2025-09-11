Mercato OM : Marseille s’offre un buteur en or pour la C1

L’OM a réalisé un mercato estival remarquable avec la signature de plusieurs recrues. De retour à l’Orange Vélodrome après un détour express en Arabie saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang retrouve son jardin phocéen. Marseille frappe fort avec le retour du Gabonais, prêt à illuminer la Ligue des champions.

Mercato PSG : Aubameyang, le retour du roi

Quelques mois seulement après son départ, Pierre-Emerick Aubameyang refait surface à l’OM, comme si le temps n’avait pas eu prise sur lui. La direction marseillaise, consciente des exigences de la Ligue des champions, n’a pas hésité à rappeler son ancien serial buteur. Auteur de 21 buts et 3 passes décisives en 36 matchs lors de la saison 2023-2024, le Gabonais n’a rien perdu de son efficacité.

Son come-back a de quoi faire saliver les supporters. Marseille voulait une garantie, il a trouvé une légende. À 36 ans, l’ancien capitaine des Panthères affiche toujours la même faim devant le but. Ses débuts de saison démontrent qu’il n’est pas venu profiter de la Méditerranée, mais bien pour faire trembler les filets.

Guendouzi, dithyrambique sur son ancien coéquipier

Pour Matteo Guendouzi, il n’y a aucun doute : ce retour est une bénédiction. L’ancien milieu marseillais n’a pas hésité à louer les qualités humaines et sportives du Gabonais : « Tu le vois, il a déjà planté des buts sur les premiers matchs. Il aide tout le monde, les plus jeunes, les plus anciens… c’est un mec en or ! », a-t-il confié au média Le Carré.

Toujours prompt à s’enflammer pour ses anciens camarades, Guendouzi va plus loin : « Je pense que cette année, il va encore mettre facile 25 buts ! Peu importe l’âge qu’il a, il est toujours aussi efficace devant le but. D’avoir fait revenir un mec comme lui, c’est magnifique. » Un message fort qui en dit long sur l’impact attendu du Gabonais dans la saison phocéenne.