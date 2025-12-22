Mercato : Dayot Upamecano hésite, le PSG regarde ailleurs !

Intéressé par les services de Dayot Upamecano, en fin de contrat avec le Bayern Munich en juin prochain, le PSG ne compte pas s’éterniser sur ce dossier. Explications.

Mercato PSG : Dayot Upamecano marque le pas pour son avenir

Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, Dayot Upamecano tarde à prolonger avec le Bayern Munich, ouvrant ainsi la porte à un départ à l’issue de la saison. Une occasion en or pour d’autres grands clubs européens, notamment le Paris SG et le Real Madrid, désireux d’attirer le joueur de 27 ans depuis longtemps. Mais les dirigeants bavarois multiplient les initiatives pour garder l’international français.

« Nous sommes en pourparlers avec Dayot Upamecano, nous menons des négociations, nous voulons les conclure le plus rapidement possible, et cela également a été communiqué à Upamecano. Mais comme je l’ai dit, c’est un gros contrat pour Upamecano, un moment important dans sa vie.

Il y a beaucoup d’arguments en faveur du Bayern, mais bien sûr, le joueur se dit probablement que c’est peut-être le moment de tenter autre chose. C’est la vie dans le football. Nous le voulons et nous faisons tout notre possible, puis nous verrons combien de temps cela prendra », a récemment déclaré le directeur sportif bavarois, Max Eberl, en conférence de presse.

Le club allemand aurait d’ailleurs déjà formulé une offre au natif d’Évreux. Mais le journaliste italien Fabrizio Romano assure que le partenaire de Joshua Kimmich prendrait le temps de considérer ses options. Conscient qu’il se trouve en position de force, le défenseur central tricolore voudrait être certain de faire le bon choix pour la suite de sa carrière. Le Bayern Munich serait donc dans l’attente de la réponse de Dayot Upamecano. Une patience que le Paris Saint-Germain ne semble plus avoir.

Le Paris SG ouvre d’autres dossiers en défense centrale

Contrairement à Fabrizio Romano, le portail Média Foot rapporte que Dayot Upamecano se dirige tout droit vers une prolongation avec le Bayern Munich. Arrivé à l’été 2021 en provenance du RB Leipzig, le compatriote de Kylian Mbappé se sent bien à Munich et aurait donc décidé d’accepter de parapher un nouveau bail sous le maillot du Bayern.

Le média francilien ajoute même qu’un accord total pourrait intervenir prochainement entre le joueur et sa direction. Lassé par tous ces rebondissements, le Paris Saint-Germain se tiendrait à l’affût de la situation, mais serait désormais positionné sur d’autres profils pour préparer la succession de Marquinhos.

Dans cette optique, les noms de Marc Guehi (25 ans) et Ibrahima Konaté (26 ans), en fin de contrat le 30 juin prochain respectivement avec Crystal Palace et Liverpool, auraient été évoqués dans le sillage de Luis Campos ces derniers temps.

