OM-Liverpool : Coup dur, un grand forfait est annoncé !

Une annonce bouleverse déjà le prochain choc entre l’OM et Liverpool en Ligue des champions. Les Reds seront privé d’un grand attaquant pour ce duel très attendu à Marseille.

Liverpool devrait se passer d’Alexander Isak face à l’OM

L’Olympique de Marseille termine l’année en joie, en corrigeant Bourg-en-Bresse (6-0) en Coupe de France. Les hommes de Roberto De Zerbi peuvent à présent profiter de quelques jours de repos. Les Phocéens savent cependant que la deuxième partie de saison sera intense et décisive.

L’un des matchs les plus attendus sera le choc OM-Liverpool en Ligue des Champions. Cette rencontre aura lieu le 21 janvier prochain au stade Vélodrome. Et elle promet d’être électrique. Mais une mauvaise nouvelle secoue déjà les Reds. Ceux-ci devront en effet composer sans Alexander Isak. La recrue vedette du club de la Mersey s’est blessée lors de la récente victoire contre Tottenham (2-1).

Une fracture de la jambe

Le média britannique The Athletic l’annonce, l’attaquant suédois est victime d’une fracture de la jambe. La direction de Liverpool n’a pas encore officialisé le diagnostic. Mais une telle blessure laisse craindre une longue période d’indisponibilité. Alexander Isak devrait manquer plusieurs mois de compétition, dont le futur choc OM-Liverpool.

L’absence de ce buteur redoutable, si elle est confirmée, sera un tournant majeur. Elle pourrait influencer l’issue de cette confrontation en C1. Pour les supporters de l’OM, ce forfait adverse renforce déjà l’espoir d’un exploit face au géant britannique.

