ASSE : Grosse polémique autour de Djylian N’Guessan à Nice

Eirik Horneland, entraîneur de l’ASSE, a tenté d’expliquer la polémique suscitée par l’absence de Djylian N’Guessan contre l’OGC Nice, alors qu’il s’était échauffé pour faire son entrée en jeu.

ASSE : Confusion sur l’indisponibilité de Djylian N’Guessan !

Présent sur la feuille de match de OGC Nice-ASSE en coupe de France, Djylian N’Guessan n’était pas dans le Onze entrant. Mais à un moment du match, il est allé à l’échauffement, à l’insu d’Eirik Horneland. Surpris par la présence inattendue du jeune attaquant à l’échauffement, le coach ne l’a pas fait jouer. Dans des propos rapportés par le Peuple-Vert, il explique l’imbroglio autour de l’avant-centre de 17 ans à l’Allianz Riviera.

« N’Guessan m’a expliqué qu’il avait eu une discussion avec le médecin et le staff médical vers la demi-heure de jeu. Après s’être échauffé avant le match, il a ressenti une gêne dans les jambes, donc il n’était plus disponible. J’ai été surpris de le voir s’échauffer à nouveau à la mi-temps, alors qu’il avait été déclaré indisponible un peu plus tôt », a clarifié le coach de l’AS Saint-Etienne.

Incompréhension ou malaise au sein du staff ?

Cependant, l’incompréhension demeure toujours sur l’indisponibilité de la pépite. « Si c’était pour un test ou autre chose, je ne sais pas. Mais de mon côté, le message était clair : Djylian ne pouvait pas être utilisé dans cette rencontre à partir de la demi-heure », a indiqué Eirik Horneland.

Plus qu’une simple incompréhension entre le staff technique et le staff médical, cette situation laisse penser à un malaise au sein du staff technique de l’entraîneur norvégien.

« C’est pour ça que ça m’a étonné de voir N’Guessan repartir à l’échauffement. Pour moi, à ce moment-là, ce n’était pas un joueur sur lequel je pouvais compter. Peut-être qu’il voulait simplement tester ses sensations, mais en tout cas, de mon point de vue, il n’était pas disponible pour ce match », a-t-il insisté dans ses explications.

