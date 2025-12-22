Mercato PSG : Une offre monstrueuse tombe pour Luis Enrique

Arrivé en juillet 2023, Luis Enrique pourrait s’éterniser sur le banc du PSG. Très satisfaits du travail de l’entraîneur espagnol, les propriétaires qataris du club de la capitale aimeraient le garder sur le long terme.

Mercato : Le PSG veut blinder le contrat de Luis Enrique

Luis Enrique et le Paris Saint-Germain, une histoire d’amour qui n’avait rien d’une évidence. Critiqué puis adulé, celui qui est arrivé à Paris en juillet 2023, après avoir été démis de ses fonctions de sélectionneur de l’Espagne, était loin de faire l’unanimité en France.

Notamment auprès de la presse, sceptique du plan de jeu proposé par l’ancien coach du FC Barcelone. Deux ans et neuf trophées plus tard, dont la Ligue des Champions tant convoitée, Luis Enrique est désormais considéré comme le meilleur entraîneur de l’histoire du club.

À voir

ASSE : Coupe de France, 3 jeunes joueurs marquent des points

Lisez aussi : FLASH PSG : Luis Enrique confirme un incroyable coup dur !

Dans un court entretien accordé au quotidien espagnol AS il y a quelques mois, Nasser Al-Khelaïfi déclarait notamment : « c’est un entraîneur fantastique. Le meilleur, pour moi. Un grand entraîneur et une grande personne aussi. Nous sommes très heureux avec lui. Le projet est extraordinaire. » Et ces dernières heures, le journal espagnol assure que le président parisien travaille pour proposer un nouveau contrat à Luis Enrique.

Contrat à vie pour Luis Enrique au Paris SG

Travailleur acharné, Lucho a su imposer son style, son exigence et ses idées pour mener la formation parisienne vers le succès et le Graal suprême avec la Ligue des Champions. Le tout, sans superstar. D’après AS, les décideurs du PSG souhaitent proposer à Luis Enrique de signer un bail « à vie », alors qu’il est actuellement lié jusqu’en juin 2027.

Lisez aussi : PSG : Luis Enrique perd encore un attaquant clé

À voir

Mercato FC Nantes : Kita scelle l’avenir d’un indésirable !

La direction parisienne veut construire sur le long terme avec son entraîneur. La priorité est donc de lui faire signer un bail de très longue durée. Épanoui à Paris, en phase avec son effectif, soutenu par sa direction, Luis Enrique se sentirait dans un contexte idéal pour développer pleinement sa vision du jeu.

Une stabilité rare au Paris SG, longtemps critiqué pour son manque de continuité. Reste maintenant à voir si ce bail « éternel » convient au Catalan, alors que Joan Laporta, président du FC Barcelone, penserait notamment à lui pour la succession de Hansi Flick.

Lire aussi sur Luis Enrique

PSG : Luis Enrique explose après une question sur Safonov

PSG-Flamengo : Luis Enrique opère 3 changements, la compo !

À voir

OM-Liverpool : Coup dur, un grand forfait est annoncé !

PSG – Flamengo : Luis Enrique répond à Filipe Luis !