ASSE : Les Verts décimés au milieu face à Clermont Foot

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a confirmé deux absences dans son équipe pour le match contre Clermont Foot, samedi (20h) au stade Gabriel-Montpied.

Les internationaux de l’ASSE sont de retour au Centre sportif Robert Herbin. Ils ont rejoint le groupe pour poursuivre la préparation de la 5e journée de Ligue 2, face à Clermont Foot. Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili, Irvin Cardona ou encore Strahinja Stojkovic sont de revenus de sélection. En revanche, Ben Old manque encore à l’appel. Il est attendu à Saint-Etienne ce jeudi.

Eirik Horneland a confirmé ensuite le forfait de Florian Tardieu et d’Aïmen Moueffek. Le premier est malade, depuis le début de la semaine, tandis que le deuxième est victime d’une blessure musculaire. « Cette trêve a été compliquée, certains Verts étaient en sélection, d’autres sont tombés malades. […]. On va voir demain concernant l’évolution de Mahmoud Jaber », a déploré l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne.

Si le milieu de terrain israélien n’est finalement pas apte, ce serait l’hécatombe dans l’entrejeu de l’équipe stéphanoise. Eirik Horneland sera contraint de trouver des éléments pour recomposer le milieu de terrain. Le jeune Luan Gadegbeku est déjà une première solution.

Néanmoins, le coach norvégien va devoir trouver deux autres joueurs pour dépanner dans l’entrejeu. Il dispose certes de Nadir El Jamali et Igor Miladinovic, mais ils ont plutôt un profil offensif. De plus, le dernier n’entre pas dans les plans de l’entraineur. Un vrai casse-tête pour Horneland, toujours privé de Pierre Ekwah.