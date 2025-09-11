ASSE : Des renforts à Clermont Foot avant Saint-Etienne

Clermont Foot a récupére six joueurs à infirmerie avant la venue de l’ASSE. Néanmoins, son avant-centre Famara Diedhiou est indisponible.

Clermont Foot récupère des joueurs importants avant l’ASSE

L’ASSE se déplace au stade Gabriel-Montpied pour affronter Clermont Foot, samedi (20h), lors de la 5e journée de Ligue 2. À deux jours de cette confrontation, les nouvelles sont plutôt bonnes pour Sébastien Mazeyrat. Profitant de la trêve internationale de deux semaines, plusieurs joueurs de son équipe sont sortis de l’infirmerie.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Pierre Ekwah fait trembler Saint-Étienne

Ibrahim Coulibaly, Adrien Hunou, Kenji-Van Boto, Massamba N’Diaye, Allan Ackra et Abdellah Baallal ont repris l’entraînement collectif cette semaine, selon les informations de La Montagne. Quant à Axel Camblan, dernière recrue de CF63, il semblait affûté pendant la préparation du match contre les Stéphanois, comme le rapporte la source.

Famara Diedhiou forfait contre l’AS Saint-Etienne

En attendant la confirmation de leur présence contre l’AS Saint-Etienne, en conférence de presse d’avant-match, le journal régional annonce le probable forfait de Famara Diedhiou face aux Verts. Auteur d’un but et une passe décisive en 4 journées de championnat, l’avant-centre sénégalais s’est blessé au genou et n’a pas participé à l’entraînement collectif cette semaine.

À voir

Mercato : L’OM échoue, Joël Ordonez se dirige vers l’Italie !

Lisez aussi : ASSE : Saint-Étienne a trouvé sa nouvelle arme redoutable

Comme à l’ASSE, Clermont Foot enregistre aussi des incertitudes. Touché lors du dernier match contre Laval, Henri Saivet a repris la course à en croire la source, ainsi qu’Ivan M’Bahia, mais ils demeurent incertains pour l’instant.