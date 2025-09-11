Mercato ASSE : Pierre Ekwah fait trembler Saint-Étienne

Rien n’est jamais simple à l’ASSE dans le Forez. Le feuilleton Pierre Ekwah continue d’agiter les travées de Geoffroy-Guichard alors que le mercato est clos depuis deux semaines, . Et ce bras de fer pourrait bien coûter cher à toutes les parties.

Mercato ASSE : Pierre Ekwah maintient la pression

Le 15 juin dernier, l’AS Saint-Étienne levait l’option d’achat du milieu franco-ghanéen. Mais depuis, Pierre Ekwah refuse de se résoudre à disputer la Ligue 2. Absent des terrains, absent des listes, il est également absent des radars de son entraîneur, Eirik Horneland, qui n’a plus la moindre nouvelle de son joueur.

Un retour éclair le 28 août, juste avant la clôture du marché, n’a rien arrangé. Le rendez-vous organisé avec ses représentants n’a abouti qu’à un constat d’échec : Ekwah campe sur ses positions, le club aussi. Les dirigeants stéphanois ont repoussé toutes les offres, notamment venues d’Espagne, refusant de céder au chantage de leur joueur.

Un avenir bouché pour le joueur… et le club

Sous contrat jusqu’en 2029, Ekwah risque désormais une saison blanche s’il persiste dans son mutisme. Un pari risqué pour un joueur de 22 ans qui voyait sa carrière décoller. La Ligue 2 n’est pas son rêve, mais la Ligue 0 pourrait devenir son quotidien. Côté ASSE, la situation est tout aussi problématique.

Le départ de Benjamin Bouchouari a déjà affaibli l’entrejeu, et l’incertitude entourant le jeune Paul Eymard n’offre aucune bouffée d’oxygène. Horneland doit composer sans solutions, tandis qu’un effectif bancal freine l’ambition de remontée immédiate. Le cas Ekwah s’installe donc en véritable épine dans le pied du club ligérien. Et à ce rythme, il pourrait transformer la saison stéphanoise en champ de mines.