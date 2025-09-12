OM-Lorient : Le coach des Merlus sort une énorme surprise

La 4e journée de Ligue 1 s’ouvre ce vendredi soir avec le choc OM-Lorient. L’entraîneur Olivier Pantaloni a même décidé de convoquer Bamba Dieng pour ce match au Vélodrome. L’ancien Marseille qui semblait pourtant exclu..

OM-Lorient : Olivier Pantaloni crée la surprise avec Bamba Dieng

La Ligue 1 reprend ses droits ce vendredi avec un choc d’ouverture : l’OM contre le FC Lorient. Les Olympiens sont impatients de débuter cette rencontre à domicile. Ils devront impérativement l’emporter afin de faire le pleine de confiance avant d’aller défier le Real Madrid en Ligue des champions.

Mais les Merlus ont bien l’intention de refroidir le Vélodrome qui sera guichet fermés pour ce match. L’entraîneur Olivier Pantaloni pourra même compter sur une arme secrète, bien connu des Phocéens. Il a créé la surprise en intégrant Bamba Dieng à son groupe. L’attaquant sénégalais, écarté des plans du club breton depuis plusieurs semaines, fait ainsi un retour inattendu.

Un retour très attendu au Vélodrome

Bamba Dieng était poussé vers la sortie par la direction du FCL durant tout le mercato d’été. Sauf que son départ tant souhaité n’a pas abouti. Le joueur de 25 ans est finalement resté dans le Morbihan. Faute de trouver preneur, il est réintégré à l’effectif lorientais.

Cette décision a pris tout le monde de court. Sachant qu’Olivier Pantaloni avait lui-même déclaré que le joueur « était trop juste » pour affronter son ancien club, l’OM. Sa convocation surprise est est l’occasion de montrer qu’il a toujours sa place au plus haut niveau et de marquer les esprits face à son ancienne équipe. Les Olympiens devront s’en méfier.