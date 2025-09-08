OM : De Zerbi récupère deux cracks avant le FC Lorient !

À l’approche du choc contre le FC Lorient, les bonnes nouvelles se multiplient à l’OM. Roberto De Zerbi peut se réjouir déjà du retour de deux recrues estivales en prévision du prochain match.

OM-Lorient : De Zerbi pourra compter sur Igor Paixao et Facundo Medina

Vendredi soir, l’Olympique de Marseille tentera de s’imposer face au FC Lorient à domicile. Roberto De Zerbi enregistre même deux retours de poids pour ce duel au Vélodrome. Il pourra compter sur sa nouvelle recrue offensive Igor Paixao. L’attaquant brésilien était indisponible en raison d’une gêne musculaire. Mais, il semble totale remis de cette blessure.

Igor Paixao a repris l’entraînement collectif ce lundi, tout comme le défenseur Facundo Medina. L’international argentin souffrait d’une blessure à la cheville. Ayant manqué plusieurs semaines de compétition, il est enfin revenu dans l’équipe. Ces deux retours ont confirmés par des photos publiées sur le site officiel de l’OM. Ils soufflent un vent d’optimisme à Marseille.

Ce sont de nouvelles options pour De Zerbi. L’entraîneur italien se prépare pour un calendrier très chargé. Après Lorient, l’OM ira défier le Real Madrid en Ligue des champions. Les Olympiens vont ensuite accueillir le PSG en Ligue 1. De Zerbi aura besoin d’un maximum de forces vives pour ces gros tests.