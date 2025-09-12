Stade Rennais : Beye a le sourire pour la réception de l’OL

En clôture de la quatrième journée de Ligue 1, le Stade Rennais reçoit l’OL ce dimanche à 20h45. À deux jours de cette rencontre, Habib Beye, l’entraîneur rennais a le sourire large. Explications.

Le Stade Rennais quasi complet contre l’OL

Invaincu depuis le début de la saison, l’Olympique Lyonnais partage le sommet du Championnat avec le Paris Saint-Germain avec trois victoires en autant de sorties. Pour la quatrième journée, les hommes de Paulo Fonseca se déplacent au Roazhon Park pour y affronter le Stade Rennais. Ce match s’annonce très disputé puisque le groupe du Stade Rennais sera assez complet pour ce choc de Ligue 1, malgré la suspension d’un milieu de terrain.

En effet, s’il pouvait y avoir encore quelques incertitudes quant à certains joueurs d’Habib Beye, le groupe du SRFC sera finalement bien au complet. Après les forfaits de Jérémy Jacquet (mollet), Djaoui Cissé (pied), Kader Meïté (cuisse), le coach des Rouge et Noir pourra compter sur tous ses joueurs dimanche soir face à l’Olympique Lyonnais, comme le rapporte le journal Ouest-France, qui confirme que Habib Beye pourra compter sur tout son monde pour accueillir l’équipe de Paulo Fonseca.

Toutefois, le Stade Rennais ne pourra pas compter sur Mahdi Camara, suspendu deux matchs après sa faute contre le FC Lorient lors de la deuxième journée. En instance de départ, Dogan Alemdar et Bertug Yildirim sont en Turquie, pour s’engager finalement avec Istanbul Basaksehir alors que Gotzepe SK tenait la corde. Habib Beye pourra également s’appuyer sur son atout défensif Jérémy Jacquet contre les Lyonnais qui réalisent un début de saison sans faute.