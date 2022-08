VAFC - ASSE : Deux surprises dans le groupe de Sainté, la compo

Publié par ALEXIS le 27 août 2022 à 01:25





L’ ASSE s’est déplacée avec un groupe de 18 joueurs à Valenciennes. Deux grosses surprises sont notées dans l’effectif de Batlles contre le VAFC.

ASSE : Darnell Bile et Lucas Calodat convoqués par Batlles

Le groupe de l’ ASSE pour affronter Valenciennes FC, samedi (19h), lors de la 5e journée de Ligue 2, est connu. Il est composé de 18 joueurs parmi lesquels l’on découvre Darnell Bile (17 ans en octobre prochain) et aussi Lucas Calodat (20 ans), deux joueurs issus des la réserve stéphanoise. Polyvalent attaquant, le premier a été impressionnant avec l'équipe B de l’AS Saint-Étienne, lors des matchs amicaux. Quant au deuxième, c’est un arrière latéral gauche qui avait fait une brève apparition (3 minutes) en Ligue 1 en novembre 2021 contre le PSG. Il est convoqué par l’entraineur de l’AS Saint-Étienne pour pallier l’absence de dernière minute du défenseur brésilien Gabriel Silva.

Plusieurs absents à l'AS Saint-Étienne contre le VAFC

Prêté au Stade Brestois, Mahdi Camara est naturellement absent du groupe de l' ASSE pour affronter Valenciennes FC, samedi (19h) au stade du Hainaut. Comme annoncé par Lautent Batlles en conférence de presse d’avant-match, jeudi, Dylan Chambost est effectivement présent. Il fait ainsi son retour après son opération du poignet gauche (fracturé) à la mi-juillet. Comme annoncé, Adil Aouchiche, Antoine Gauthier et Aimen Moueffek sont absents, en raison des pépins physiques. En plus d’Étienne Green, Anthony Briançon et Mathieu Cafaro, suspendus, relativement à leur expulsion contre le Havre AC (0-6), samedi dernier. Rappelons que l' ASSE est la lanterne de Ligue 2, avec 2 défaites et 2 matchs nuls en 4 journées. Ayant entamé le championnat avec 3 points en moins, les Verts marquent -1 point au compteur.

Compo probable l’ ASSE contre Valenciennes FC :

Gardien de but : Dreyer

Défenseurs : Giraudon, Nadé, Palencia, Calodat

Milieux de terrain : Bouchouari, Chambost, Lobry

Attaquants : Pintor, Krasso, Rivera