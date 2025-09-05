Stade Rennais : Double coup dur pour Habib Beye !

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye enregistre deux mauvaises nouvelles pendant cette trêve internationale. Deux cracks rennais ressentent des pépins physiques.

Stade Rennais : Deux mauvaises nouvelles tombent !

Djaoui Cissé ne jouera pas avec l’équipe de France Espoirs. Le milieu de terrain du Stade Rennais, touché au pied dimanche lors du nul à Angers (1-1), a dû quitter le rassemblement. La Fédération française de football a confirmé la mauvaise nouvelle. « Djaoui Cissé (Stade Rennais FC) est insuffisamment rétabli pour pouvoir participer au match face au Luxembourg, vendredi à Lorient (Morbihan) », a annoncé la FFF.

Le sélectionneur Gérald Baticle a vite désigné son remplaçant : Herba Guirassy, du FC Nantes. Mais Rennes n’a pas perdu qu’un seul joueur. Jérémy Jacquet, lui aussi blessé à Angers, doit renoncer. Une douleur au mollet persiste. Pas de risque, tranche le staff médical. La FFF l’a annoncé mardi : Jacquet retourne à son club.

Pour pallier ce forfait, le sélectionneur a choisi Jaydee Canvot. Formé à Toulouse, recruté cet été par Crystal Palace pour 26 millions d’euros, il a rejoint Clairefontaine dès jeudi matin. En deux jours, Rennes a vu deux de ses jeunes internationaux Espoirs sortir du groupe bleu. Coup dur pour les Rouge et Noir, qui espéraient briller aussi par leurs talents chez les Bleus.