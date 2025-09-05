Stade Rennais : Double coup dur pour Habib Beye !

Habib Beye, coach du Stade Rennais
© Photo : Habib Beye du Stade Rennais

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye enregistre deux mauvaises nouvelles pendant cette trêve internationale. Deux cracks rennais ressentent des pépins physiques.

Stade Rennais : Deux mauvaises nouvelles tombent !

Djaoui Cissé ne jouera pas avec l’équipe de France Espoirs. Le milieu de terrain du Stade Rennais, touché au pied dimanche lors du nul à Angers (1-1), a dû quitter le rassemblement. La Fédération française de football a confirmé la mauvaise nouvelle. « Djaoui Cissé (Stade Rennais FC) est insuffisamment rétabli pour pouvoir participer au match face au Luxembourg, vendredi à Lorient (Morbihan) », a annoncé la FFF.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Christopher Wooh fait ses adieux aux SRFC

Le sélectionneur Gérald Baticle a vite désigné son remplaçant : Herba Guirassy, du FC Nantes. Mais Rennes n’a pas perdu qu’un seul joueur. Jérémy Jacquet, lui aussi blessé à Angers, doit renoncer. Une douleur au mollet persiste. Pas de risque, tranche le staff médical. La FFF l’a annoncé mardi : Jacquet retourne à son club.

À voirOM : Clash explosif, McCourt part en guerre contre la LFP !

Lire aussi : Stade Rennais : Un indésirable file vers la Russie !

Pour pallier ce forfait, le sélectionneur a choisi Jaydee Canvot. Formé à Toulouse, recruté cet été par Crystal Palace pour 26 millions d’euros, il a rejoint Clairefontaine dès jeudi matin. En deux jours, Rennes a vu deux de ses jeunes internationaux Espoirs sortir du groupe bleu. Coup dur pour les Rouge et Noir, qui espéraient briller aussi par leurs talents chez les Bleus.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Foot Sur 7 est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News