INFO Mercato : Encore deux départs annoncés au Stade Rennais

À deux jours d’affronter l’OL pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1, le Stade Rennais a annoncé ce vendredi soir ses 27e et 28e départs du mercato estival.

C’était attendu, c’est désormais officiel. Ce vendredi soir, le Stade Rennais a officialisé les départs de Dogan Alemdar et Bertug Yildirim. Malgré la fin du mercato en France, les deux joueurs sont retournés en Turquie, où le marché se referme ce soir, à minuit. Arrivé à l’été 2021 en provenance de Kayserispor pour 3,74 millions d’euros pour être le numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens de but, Dogan Alemdar rejoint le club turc de l’Istanbul Basaksehir, tout comme son compatriote Bertug Yildirim, arrivé lui en 2023 en provenance d’Hatayspor contre un chèque de 5,40 millions d’euros.

Le portier de 22 ans s’est engagé pour les quatre prochaines saisons avec la formation basée dans la capitale turque, soit jusqu’en juin 2029. De même que l’attaquant de 23 ans. Ce double transfert se ferait, selon le journal Ouest-France, à un peu moins de 5 millions d’euros.

Doğan Alemdar et Bertuğ Yildirim rejoignent Istanbul Başakşehir, 5e du championnat turc la saison passée.



Le SRFC tient à remercier le gardien et l'attaquant pour leur engagement et leur état d'esprit. Bonne route Messieurs ✊ pic.twitter.com/gpBZPNJPl7 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 12, 2025

« Dogan Alemdar et Bertug Yildirim rejoignent Istanbul Basaksehir, 5e du championnat turc la saison passée. Le SRFC tient à remercier le gardien et l’attaquant pour leur engagement et leur état d’esprit. Bonne route Messieurs », écrit le Stade Rennais sur son site officiel.

Dogan Alemdar a disputé 23 matchs sous le maillot rouge et noir, sans parvenir à s’imposer comme une évidence pour prendre la succession de Steve Mandanda. Le portier avait également été freiné par une grave blessure après un prêt à Troyes, en Ligue 2. Yildirim, lui, compte 29 apparitions et un but contre le Maccabi Haïfa à ses débuts.

Il avait été prêté à Getafe la saison dernière et Loïc Désiré, le directeur sportif du club breton, n’avait pas caché qu’il appréciait son profil, mais l’attaquant n’aurait pas eu beaucoup de temps de jeu après les arrivées de Breel Embolo et d’Estéban Lepaul. Les deux Turcs rentrent donc dans leur pays après respectivement quatre et deux saisons passées en France.