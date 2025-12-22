Mercato ASSE : Un renfort arrive en provenance de Laval

L’ASSE serait tout proche d’accueillir une recrue en provenance du Stade Lavallois, a une semaine de l’ouverture officielle du mercato d’hiver

Mercato : Ruben Pacheco pressenti à l’ASSE

L’ASSE poursuit le renforcement de son organigramme, dont le staff médical. Selon les informations d’Ouest France, un nouveau kinésithérapeute, en la personne de Ruben Pacheco, arrive. Actuellement en poste au Stade Lavallois, en qualité de directeur médical physiothérapie, il est pressenti pour prendre la place d’Hubert Largeron, qui quitte le club stéphanois après 30 ans de service.

Avant l’arrivée du Portugais de 37 ans à l’AS Saint-Etienne, Peuple-Vert avait annoncé celle de Romain Maillé, un autre kiné passé à l’INF Clairefontaine, l’OL ou encore l’Équipe de France U20. Avec les nombreuses blessures au sein de l’effectif, l’arrivée de préparateurs physiques de renom au club est une bonne nouvelle pour Eirik Horneland, dont l’équipe compte 7 joueurs a l’infirmerie.

Ce sont : Chico Lamba, Joao Ferreira, Ebenezer Anan, Lassana Traoré, Aïmen Moueffek, Irvin cardona et Joshua Duffus. Présent dans le groupe de l’ASSE contre l’OGC Nice en coupe de France, Djylian N’guessan a ressenti une gêne dans les jambes à l’échauffement, dimanche.

