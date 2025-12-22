Mercato OM : La liste noire de De Zerbi pour l’hiver fuite !

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, attend de nouvelles recrues lors du mercato hivernal. Mais l’Italien prépare aussi en coulisse plusieurs départs.

Mercato : L’OM devra vendre, De Zerbi le sait

Le mercato de janvier va provoquer quelques réaménagements au sein de l’effectif de l’Olympique de Marseille. L’entraîneur Roberto De Zerbi a même déjà fait part de ses besoins à sa direction. Et l’arrivée d’un milieu offensif est réclamée. C’est dans ce contexte que le nom de Jorge Carrascal circule avec instance à l’OM.

Mais le président marseillais a fixé une condition sine qua non pour ce mercato : dégraisser avant de recruter. Pablo Longoria l’a rappelé lors de sa dernière conférence de presse. « Le mercato de janvier doit permettre de maintenir le niveau de compétitivité de l’équipe, et chercher à alléger les finances du club », avait-il assuré.

Lire aussi : Changement à l’OM : De Zerbi assume un grand retour !

À voir

Mercato : Le Real Madrid déchire un chèque de 80M€ du PSG !

Des départs sont donc attendus afin d’alléger la masse salariale du club et faciliter l’arrivée de nouvelles recrues. D’ailleurs, ils sont quatre joueurs susceptibles de quitter le navire marseillais cet hiver, indique L’Equipe dans son article du jour.

Maupay, Lirola, Garcia et Blanco voués à partir

Neal Maupay et Pol Lirola figurent tout haut de cette liste de partant. L’attaquant franco-argentin ne parvient pas vraiment à regagner la confiance de son entraîneur. Et sa titularisation surprise contre Bourg-en-Bresse (6-0) en Coup de France n’aurait infléchi la position de De Zerbi.

Le latéral espagnol est quant à lui dans une situation contractuelle critique. Son contrat avec l’OM expirant en juin prochain, il peut négocier avec le club de son choix dès janvier. Son départ permettrait d’éviter qu’il parte gratuitement au terme de la saison.

Le manque de confiance de De Zerbi envers Ulisses Garcia et Ruben Blanco est aussi frappant. Le latéral gauche suisse sera certainement le premier sacrifié à son poste. Tandis que le portier l’espagnol reste cantonné à un rôle de remplaçant à l’OM, sans perspective de temps de jeu. Il figurerait clairement sur cette liste d’indésirables de De Zerbi.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato : Bernardo Silva, le numéro 10 attendu à l’OM ?

À voir

Mercato OL : Prêt d’Endrick à Lyon, c’est bouclé

Mercato OM : Un accord génial de l’OL irrite Marseille !

Coup de balai à l’OM : Le départ d’Angel Gomes se confirme !