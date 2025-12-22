Mercato FC Nantes : Kita négocie un deal incroyable !

Il y a de mouvements au FC Nantes à quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal. Un ancien crack pourrait faire son retour à la Beaujoire cet hiver.

Mercato FC Nantes : Kita vise un indésirable du Paris FC

Le FC Nantes est en danger en Ligue 1. La situation du club est très critique pendant la première moitié de la saison. Les Jaunes et Verts sont 17e au classement et luttent pour sortir de la zone rouge et se maintenir dans l’élite. Le patron du club, Waldemar Kita a déjà commencé par opérer certains changements. Luis Castro a été viré et un nouvel entraîneur, Ahmed Kantari est venu.

Une première recrue est arrivée. Deiver Machado a posé ses valises à la Beaujoire et a déjà fait ses premiers pas avec les Canaris. D’autres pépites vont également arriver à Nantes cet hiver. Les dirigeants nantais envisagent même de faire revenir un ancien joueur. Selon le compte insider @fan_fcnantes_foot, les Kita tentent de renouer le contact avec Moses Simon, ancien chouchou de la Beaujoire.

Moses Simon a quitté le FC Nantes l’été dernier et s’est engagé avec le Paris FC pour 7 millions d’euros. Mais le Nigérian peine à s’imposer dans la capitale. Il a claqué seulement trois buts en Ligue 1 depuis le début de cette saison. À cause des performances moins solides, il a même perdu sa place de titulaire ces dernières semaines. Les dirigeants nantais négocient un prêt en janvier 2026. Moses Simon n’a pas encore répondu à l’offre des Canaris.

