Mercato OL : Prêt d’Endrick à Lyon, c’est bouclé

Le prêt d’Endrick du Real Madrid à l’OL est bouclé. Il est attendu à Lyon lors de la reprise des entraînements, le lundi 29 décembre.

Mercato : Endrick va être prêté à l’OL pour 6 mois et contre 1 M€

Le Real Madrid et l’OL sont tombés d’accord pour le prêt d’Endrick, apres plusieurs jours de négociations, notamment financières. Selon les informations de L’Équipe, c’est ce lundi que tout a été bouclé pour le prêt de l’attaquant de 19 ans, sans option d’achat.

Selon la précision du quotidien sportif, l’accord entre le club rhodanien et son homologue madrilène a été conclu autour d’un million d’euros. La source évoque « un accord financier global d’environ 1 M€, qui permettra à l’OL de couvrir la moitié des émoluments du joueur pour les six prochains mois ».

L’officialisation du prêt de l’avant-centre brésilien devrait se faire le 1er janvier, dès l’ouverture officielle du mercato d’hiver. Néanmoins, il rejoindra Lyon pour la reprise des entraînements, le lundi prochain.

L’Olympique Lyonnais tente de qualifier le Brésilien pour Monaco

Pour obtenir la qualification d’Endrick pour le match de la 17e journée, contre l’AS Monaco sur le Rocher, la direction lyonnaise auraient déjà anticipé les démarches administratives,indique le journal. Elle pourrait, grâce à une dérogation de la LFP, qualifier la pépite brésilienne.

Il faut souligner que l’international Brésilien (14 sélections) est prêté à l’OL pour engranger le maximum de temps de jeu et progresser. Il vise parallèlement une place au sein de la Seleçao pour la Coupe du monde 2026.

