ASSE : Un Niçois voit déjà Saint-Etienne en Ligue 1

Séduit par le jeu proposé par l’ASSE face à l’OGC Nice, en coupe de France, un joueur Niçois envoie déjà les Stéphanois en Ligue 1.

Sanson : « Je ne serais pas étonné que l’ASSE remonte en Ligue 1 »

L’ASSE a été éliminée par l’OOGC Nice en 32e de finale de la coupe de France (2-1). Les Stéphanois ont pourtant dominé la rencontre. Cependant, ils n’ont pas été assez efficaces pour mériter la victoire. Les Aiglons sont certes qualifiés pour les 16es de finale, mais ils ont été secoués par les Verts à l’Allianz Riviera.

La domination de l’AS Saint-Etienne a été certaine, avec 64 % de possession de balle, 17 tirs à 9 et 717 passes contre 402 pour le Gym. Selon Morgan Sanson, l’équipe d’Eirik Horneland a joué comme une équipe de Ligue 1. Après la rencontre, il a déclaré qu’il ne sera pas surpris de revoir l’équipe stéphanoise dans l’élite la saison prochaine.

À voir

Mercato ASSE : Un renfort arrive en provenance de Laval

Lisez aussi : Mercato ASSE : Des négociations entamées pour un défenseur

« On les avait analysés et il y avait une belle équipe. Avec le ballon, ils font des choses avec un coach qui prône le jeu. Je ne serais pas étonné qu’il remonte en Ligue 1 », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par Le Progrès.

Rappelons que l’ASSE est désormais troisième au classement de la Ligue 2, à la mi-saison, à la suite de la décision de la LFP, donnant match perdu au SC Bastia et la victoire au Red Star. Elle compte 5 points de retard sur le leader, l’ES Troyes AC et reste sous la menace du Mans FC (4e) et du Stade de Reims (5e).

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : CdF, les Verts sur un nuage malgré leur élimination

À voir

Mercato : L’OL et le FC Nantes se déchirent pour un top joueur !

ASSE : Grosse polémique autour de Djylian N’Guessan à Nice

ASSE : Coupe de France, 3 jeunes joueurs marquent des points