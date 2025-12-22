Mercato : Le Real Madrid déchire un chèque de 80M€ du PSG !

En quête d’un attaquant polyvalent lors du prochain mercato d’hiver, le PSG va devoir oublier une piste prestigieuse en provenance du Real Madrid. Les dirigeants madrilènes ont changé d’avis. Explications.

Mercato : Le PSG fonce sur un attaquant du Real Madrid

Avec les blessures récurrentes en attaque depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain envisagerait de recruter un ailier polyvalent ou un numéro 9 lors du mercato d’hiver à venir. À la demande de Luis Enrique, le club de la capitale ciblerait Rodrygo Goes pour renforcer son secteur offensif.

Peu utilisé par Xabi Alonso cette saison, l’international brésilien pourrait se laisser convaincre par un départ en janvier afin d’arriver à la Coupe du Monde 2026 en pleine forme. Et à Paris, Luis Enrique apprécie sa polyvalence, son intelligence tactique et son sens du collectif, parfaitement adaptés à son projet de jeu.

D’après le site espagnol El Nacional, l’entraîneur parisien pousserait en interne pour obtenir le renfort de Rodrygo, capable de jouer sur les ailes ou en faux numéro neuf. Cela tombe bien, puisque le Real Madrid serait disposé à négocier un transfert de son numéro 11 en cas d’offre à 80 millions d’euros.

Un montant qui ne constitue pas un véritable blocage pour le club de Nasser Al-Khelaïfi. Sauf que les Merengues ne seraient plus vraiment certains de vouloir une séparation d’avec le Brésilien pour cet hiver.

Le Real Madrid change d’avis pour Rodrygo

En effet, les dernières performances de Rodrygo auraient fait changé d’avis au staff et dirigeants du Real Madrid. Auteur de trois réalisations durant les quatre derniers matchs des Merengues, l’ancien prodige de Santos est parvenu à convaincre son entraîneur qui ne souhaiterait plus le laisser partir, selon Defensa Central.

Même si Florentino Pérez et les décideurs madrilènes avaient accepté l’idée d’un transfert au PSG pour Rodrygo, cela ne serait plus d’actualité. Le successeur de Carlo Ancelotti aurait reconnu en interne son erreur de ne pas avoir suffisamment fait confiance au natif d’Osasco lors des premiers mois et il souhaiterait désormais y remédier durant la seconde partie de saison en utilisant le compatriote de Neymar dans le couloir droit avec Kylian Mbappé dans l’axe et Vinicius Jr à gauche.

