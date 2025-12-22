Mercato : Bernardo Silva, le numéro 10 attendu à l’OM ?

L’une des priorités de l’OM cet hiver est le recrutement d’un nouveau numéro 10. C’est dans ce sens que le nom de Bernardo Silva émerge brusquement à Marseille.

Mercato OM : La rumeur Bernardo Silva embrasse Marseille

L’Olympique de Marseille ne cesse de surprendre lors des mercatos. Ce mois de janvier ne dérogera pas à la règle. Une étrange spéculation agite d’ailleurs la cité phocéenne ces dernières heures. Il est question d’une potentielle arrivée de Bernardo Silva.

À 31 ans, le milieu offensif portugais traverse une situation mitigée à Manchester City. Ses deux inscrits en vingt-six matchs disputés cette saison illustrent cette mauvaise passe. L’arrivée des recrues telles que Rayan Cherki et Tijjani Reijnders ne plaident pas en sa faveur. Au point où Bernardo Silva se retrouvent au centre des discussions à Marseille.

Le club phocéen ne se fixe plus de limites dans ses ambitions sportives. Cette effervescence trouve sa source dans le travail remarquable de Medhi Benatia. Le directeur sportif marseillais et son équipe ont transformé le visage du mercato olympien en réalisant des coups qui étaient autrefois inaccessibles.

Une piste qui n’est pas impossible pour l’Olympique de Marseille

Les signatures de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Adrien Rabiot ou encore Benjamin Pavard ont prouvé que l’Olympique de Marseille pouvait à nouveau séduire des joueurs de classe mondiale. Ces coups miraculeux font rêver de nombreux supporters et observateurs marseillais

Dans l’émission Le Hype part en live, le journaliste Michel Aliaga a ainsi cité plusieurs grands noms susceptibles de rejoindre le navire OM. Si le profil de N’Golo Kanté a été mentionné, c’est bien l’évocation de Bernardo Silva qui enflamme les supporters phocéens.

Le confrère a bien précisé qu’il ne s’agissait d’une simple réflexion. Mais cette idée a suffi à créer une onde de choc à Marseille. Car la direction de l’OM est très ambitieuse sur le mercato. Et si l’impossible devenait, une fois de plus, réalité ? Le doute plane sur ce dossier XXL.

