Mercato : L’OL et le FC Nantes se déchirent pour un top joueur !

Le FC Nantes et l’OL craquent pour un serial buteur en Roumanie. Les deux formations préparent une offre pour ce mercato hivernal.

Le mercato hivernal s’ouvrira dans quelques jours. Et déjà une rude bataille s’annonce entre le FC Nantes et l’Olympique Lyonnais pour un prolifique attaquant. Selon Transferfeed, Lyon et le FCN se lancent sur Louis Munteanu, attaquant de 23 ans. International roumain, le joueur affole les compteurs de but en Roumanie.

Munteanu joue au CFR Cluj et est sous contrat jusqu’en juin 2028. Arrivé l’été dernier en provenance de la Fiorentina, il s’est déjà imposé en pointe. Le natif de Vaslui est en pleine forme cette saison. Trois buts, six passes décisives en 21 apparitions, toutes compétitions confondues.

Ses statistiques et solides performances attisent les convoitises de l’OL et du FC Nantes. Ces deux formations de Ligue 1 veulent passer à l’attaque cet hiver. Sur Transfertmarkt, Louis Munteanu est estimé à 4,5 millions d’euros. Mais les dirigeants de CFR Cluj vont demander plus que ça avant de laisser filer leur buteur. Le crack roumain croule sous les offres. Celtic Glasgow, DC United, Dinamo Zagreb, Steaua Bucarest sont tous chauds pour l’accueillir.

