Mercato OM : Un nouveau départ officialisé à Marseille !

L’OM continue d’alléger son effectif durant cet été. Après plusieurs semaines d’incertitude, Amine Harit quitte le Vélodrome pour un nouveau défi en Turquie.

Mercato OM : Amine Harit, direction Istanbul !

L’histoire entre Amine Harit et Marseille prend une nouvelle tournure. Le meneur de jeu marocain, en perte de vitesse sur la Canebière, a officiellement été prêté à l’Istanbul Basaksehir. Le club turc a confirmé l’arrivée du joueur en prêt avec option d’achat jusqu’en juin 2026. Une issue attendue pour un élément qui ne rentrait plus dans les plans marseillais.

Dans son communiqué, Basaksehir n’a pas manqué de dérouler le tapis orange et bleu : « Notre club a trouvé un accord avec Amine Harit, joueur du Club de Marseille, en prêt avec option d’achat… Nous lui souhaitons succès sous notre maillot.

Un choix logique pour toutes les parties

Pour l’Olympique de Marseille, ce départ est une bouffée d’oxygène dans une fin de mercato mouvementée. Harit, lui, espère retrouver du temps de jeu et relancer une carrière en quête de constance. À Istanbul, le Marocain débarque avec l’envie de prouver. Et si ce prêt avec option d’achat marquait enfin le véritable tournant de sa trajectoire ?