Mercato Stade Rennais : Deux cadors anglais traquent Kader Meïté

Du beau monde tourne autour de Kader Meïté pour ce mercato hivernal. Le jeune attaquant du Stade Rennais pourrait quitter la Bretagne.

Mercato Stade Rennais : Direction l’Angleterre pour Kader Meïté ?

Kader Meïté pourrait bouger lors du prochain mercato hivernal. Le jeune attaquant du Stade Rennais, 18 ans, progresse vite et le montre sur le terrain. Ce qui attise les convoitises des cadors européens. En novembre 2024, le club breton blinde son crack. Il paraphe son premier contrat professionnel, jusqu’en juin 2028. Mais les prétendants se bousculent pour le déloger de Rennes.

En Angleterre, Manchester United vise le joueur rennais. Selon The Sun, un émissaire des Red Devils était présent le 7 novembre dernier, lors du succès rennais contre le Paris FC (1-0). Il était venu pour évaluer Meïté. La pépite rennaise aurait convaincu les Mancuniens. Chelsea, de son côté, surveille aussi. Une offensive dès cet hiver n’est pas exclue. Ces deux formations de Premier League sont prêtes à casser leur tirelire pour amener le joueur en Angleterre.

L’Italie n’est pas en reste. La Juventus suit le dossier, selon TuttoMercatoWeb. Une cible potentielle, surtout si Dusan Vlahovic venait à partir en janvier. Même logique du côté de l’AC Milan. La Repubblica évoque un intérêt réel. Les Rossoneri cherchent un avant-centre. Meïté figure sur la short-list. Le prodige français est en pleine forme. Quatorze matchs de Ligue 1 cette saison, quatre contributions directes : trois buts, une passe décisive. Sa valeur est estimée à 8 millions d’euros.

