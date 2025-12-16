Mercato : L’OM prêt à gâcher les plans du SRFC cet hiver ?

À la recherche d’un renfort au milieu de terrain pour la seconde partie de saison, le SRFC (Stade Rennais FC) pourrait bien voir l’OM gâcher ses plans lors du prochain mercato hivernal. Explications.

Mercato SRFC : La priorité de l’hiver est connue pour Habib Beye

Après une remontée spectaculaire pour terminer à la sixième place au classement d’automne, le Stade Rennais entend se renforcer afin de viser plus haut en Ligue 1 dans la seconde partie de saison. Dans cette optique, Habib Beye a déjà fixé ses priorités pour le mercato hivernal qui s’ouvre dans deux semaines. L’entraîneur du SRFC serait notamment intéressé par le profil Himad Abdelli.

Alors que son nom est lié à plusieurs autres clubs de Ligue 1, dont l’OM et l’ASSE, le milieu de terrain d’Angers SCO attiserait également certaines convoitises à l’étranger. Mais selon Foot Mercato, le joueur de 26 ans serait la grande priorité du Stade Rennais pour le recrutement de janvier. Auteur de 2 buts en 13 matchs de championnat, l’international algérien est considéré comme l’un des cinq meilleurs joueurs de Ligue 2.

Technique, doté d’une lecture de jeu admirable et altruiste sur le terrain, Himad Abdelli possède le profil idéal pour se fondre dans l’effectif rennais, qui pourrait perdre Ludovic Blas et Seko Fofana cet hiver. Le compte Twitter Jonathan, souvent bien informé sur le SRFC, confirme qu’Abdelli est la priorité de l’hiver pour le staff breton, devant Ilan Kebbal. Mais il faudra se montrer très convaincant dans ce dossier.

Himad Abdelli attendu à Marseille

Arrivé à l’été 2022 en provenance du Havre AC, Himad Abdelli dispute ses derniers mois sous les couleurs d’Angers SCO. Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, le milieu offensif algérien n’a pas signé de prolongation et pourrait donc déjà négocié un pré-accord avec le club de son choix dès cet hiver. Si le nom est associé au SRFC, à l’OM et à l’AS Saint-Étienne, le FC Séville s’intéresserait également à son profil.

Mais pour certains observateurs, l’OM serait le choix idéal pour Abdelli. Encore en lice dans toutes les compétitions, l’Olympique de Marseille souhaite renforcer son effectif et le leader technique d’Angers SCO pourrait se fondre facilement dans le système de jeu de Roberto De Zerbi.

De passage sur le plateau du Football Club de Marseille, le journaliste Massimo Stern a validé la venue de l’Algérien à Marseille en déclarant : « un garçon comme ça peut être là dans la gestion des temps forts et des temps faibles. Il faut garder la balle, temporiser. Il a une allure formidable, des gestes de classe… Il a quelque chose. »

Même son de cloche pour Willian Tertrin, journaliste pour But Football Club : « c’est un joueur que je vois parfaitement dans le système de De Zerbi. Je ne dis pas que ça marchera à coup sûr, mais ça me donne l’eau à la bouche. » Non retenu par l’Algérie pour la Coupe d’Afrique des Nations, Himad Abdelli sera la recrue parfaite pour le club qui mettra la main sur lui cet hiver. Affaire à suivre…

