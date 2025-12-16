Coup de théâtre au PSG : Un départ imminent vers Liverpool

Alors que le PSG affronte ce mercredi Flamengo en finale de Coupe Intercontinentale, un départ se profile en interne. Bafodé Diakhaby, responsable de la préformation, est en passe de quitter son poste pour Liverpool.

Mercato : Bafodé Diakhaby va quitter le PSG

Le Paris Saint-Germain a un important défi à relever ce mercredi soir au Qatar. En cas victoire contre Flamengo en finale de Coupe Intercontinentale, le club francilien remportera son sixième trophée de l’année. Ce qui serait historique ! En attendant, un départ significatif se confirme en interne.

Le Parisien l’assure, Bafodé Diakhaby, l’actuel responsable de la préformation, est proche de faire ses valises. L’homme de 36 ans est une figure historique du centre de formation parisien. L’ancien latéral droit est revenu au PSG en tant qu’entraîneur des équipes de jeunes en 2016. Il avait été promu à la tête de la préformation en juillet 2023.

Son remplaçant est déjà connu en interne

Son départ imminent intervient à la suite de tensions internes, notamment une relation difficile avec Yohan Cabaye, directeur sportif du centre de formation. L’Équipe révélait en octobre dernier qu’il était en arrêt de travail depuis plusieurs semaines.

Bafodé Diakhaby devrait désormais quitter le navire PSG pour s’engager avec Liverpool, où son nom est évoqué avec force. Son remplaçant a même déjà été trouvé. Le club parisien devrait promouvoir Germain Borg à sa place. L’entraîneur des U15 n’a pas encore donné sa réponse.

