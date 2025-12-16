OM puni par l’UEFA : Un terrible scandale refait surface !

L’OM reste le premier club français à gagner la Ligue des champions en 1993. Mais cet exploit a été terni par un lourd scandale. Cet épisode refait surface à l’heure où le PSG s’apprête à écrire une nouvelle de l’histoire.

Plus de 30 ans après, l’affaire VA-OM ressurgit

Les faits remontent en 1993, quelques jours après son sacre européen contre l’AC Milan. L’Olympique de Marseille a été rattrapé par l’affaire VA-OM, une tentative de corruption d’un match de championnat contre Valenciennes. Sa rétrogradation en D2 a pris près d’un an. Par contre, la sanction de l’UEFA fut rapide et cinglante.

L’instance européenne a interdit à l’OM de défendre son titre en Ligue des champions. Elle l’a également exclu de la Supercoupe d’Europe et de la Coupe Intercontinentale. Une sentence prise en accord avec la FIFA. Cet OM de Bernard Tapie a ainsi été privé d’affronter le club brésilien de Sao Paulo FC, alors vainqueur de la Copa Libertadores.

C’est le finaliste malheureux de la C1, l’AC Milan, qui s’est rendu à Tokyo à la place de l’OM. Ce fait historique contraste fortement avec l’actualité du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale est proche de devenir le premier club français à remporter la Coupe Intercontinentale. Le PSG affronte ce mercredi Flamengo au Qatar.

Le PSG proche de rentrer un peu plus dans l’Histoire

Le club de Luis Enrique a quasiment tout raflé cette année. Vainqueur du Trophée des champions, le Paris SG a enchainé avec la Coupe de France. Le Championnat, la Ligue des champions et Supercoupe d’Europe ont suivi. Les Parisiens tenteront donc de remporter un sixième trophée ce mercredi soir.

Pour cela, le PSG devra battre le Flamengo. Cela lui permettrait d’entrer dans le cercle restreint des équipes ayant réalisé un tel exploit en une année. Cette finale de la Coupe Intercontinentale est donc une chance unique pour le PSG de marquer l’Histoire du football.

