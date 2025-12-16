Mercato RC Lens : Une offre tombe pour Robin Risser !

Le gardien de but du RC Lens, Robin Risser attise les convoitises d’un cador de Serie A en vue du mercato hivernal.

Mercato RC Lens : Robin Risser attire l’attention du Milan AC

Le RC Lens est en danger pour son gardien de but, Robin Risser à quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal. Arrivé au club artésien lors du dernier mercato estival en provenance du Racing Club de Strasbourg, le jeune portier français est impeccable dans les cages. Il comble parfaitement le vide laissé par Brice Samba qui a rejoint le Stade Rennais.

Robin Risser est l’un des éléments essentiels de la meilleure saison que réalisent les Sang et Or. Les hommes de Pierre Sage sont leaders de la Ligue 1 devant le PSG et l’OM. Sur les pelouses de Ligue 1, le natif de Colmar répond présent. Cinq clean sheets, treize buts encaissés en seize apparitions au total.

Et déjà du beau monde s’agite autour de lui pour le déloger cet hiver. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, un cador italien craque pour le jeune gardien de but. Il s’agit de l’AC Milan. Les Rossoneri cherchent un successeur à Mike Maignan. Dans cette optique, le nom de Risser a été ajouté à la short-list milanaise. Sur Transfertmarkt, sa valeur est estimée à 10 millions d’euros. Il est sous contrat jusqu’en 2030.

